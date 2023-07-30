Совладелец утонувшего батискафа "Титан" хочет отправить 1000 человек на Венеру

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Гильермо Сенлейн, соучредитель компании OceanGate хочет отправить тысячу человек в плавучую колонию на Венере к 2050 году и говорит, что мы не должны прекращать расширять границы инноваций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Insider.

Он рассказал изданию, что хотел бы сделать человечество многопланетным видом с 11 лет.

Напомним, Гильермо Сенляйн неожиданно оказался в центре внимания после трагедии с утонувшим батискафом "Титан", в результате которой погибли пять человек, включая бывшего коллегу и друга Стоктона Раша.

Считается, что субмарина взорвалась через несколько часов после спуска, что вызывает обеспокоенность по поводу подхода OceanGate к инновациям и безопасности.

Но OceanGate — не единственное предприятие Сенлейна. Последнее — и, возможно, самое грандиозное — начинание бизнесмена — отправить 1000 человек жить в атмосферу Венеры к 2050 году.

Сенляйн не позволил недавним событиям ослабить его амбиции и утверждает, что человечеству необходимо продолжать расширять границы инноваций.

Он утверждает, что его план не такой безумный, как кажется.

"Я думаю, что это менее амбициозно, чем переселить миллион человек на поверхность Марса к 2050 году", — сказал он Insider.

Хотя ее часто называют "двойником Земли", Венера не кажется идеальным местом для процветания людей.

С этим согласен даже Сенлейн.

"Вы абсолютно правы в том, что, когда вы говорите о полете на Венеру, это вызвало бы удивление за пределами космической отрасли. И это вызывает удивление даже внутри космической отрасли", — сказал он.

Венера — самая тёплая планета в Солнечной системе. Ее атмосфера переполнена углекислым газом, температура ее поверхности может расплавить свинец, а из облаков льётся серная кислота. По данным НАСА, ее атмосферное давление в 90 раз выше земного.

Несмотря на это, Сенляйн не понимает, почему человечество не должно пытаться жить на планете. Он указывает на исследования, которые предполагают, что примерно в 30 милях от поверхности Венеры есть участок атмосферы, где люди теоретически могли бы выжить, потому что температуры ниже, а давление менее интенсивное.

Если бы космическую станцию можно было спроектировать так, чтобы она выдерживала серную кислоту в облаках, говорит Сенлейн, то когда-нибудь в атмосфере Венеры могли бы жить от сотен до тысяч людей.

Он говорит, что плавучая колония могла бы вместить 1000 человек в атмосфере Венеры к 2050 году, хотя как именно это произойдёт, пока не ясно.

Компания, разрабатывающая подводные аппараты, и предприятие, нацеленное на Венеру, могут показаться разными, но все это является частью более грандиозного плана для Söhnlein.

Предприниматель собирает компании, которые приближают его к конечной цели: вывести человечество за пределы его естественных границ на Земле.

"Я думаю, что меня с 11 лет тянуло помочь человечеству стать многопланетным видом", - сказал он. "У меня была навязчивая мечта стать командиром первой марсианской колонии", — сказал он.

OceanGate не стал исключением. Сенляйн и Раш "оба рассматривали подводные исследования — и особенно использование подводных аппаратов с экипажем — как самое близкое, что мы могли бы сделать для полета в космос и реализации этого видения, фактически не выходя в космос", — сказал Сенляйн.