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Канада начала расследование гибели батискафа "Титан"
Правоохранительные органы Канады начали расследование обстоятельств гибели пяти человек при аварии батискафа "Титан", погружавшегося к затонувшему "Титанику", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.com.
Представители Агентства по безопасности на транспорте Канады (TSB) в этот день поднялись на борт судна Polar Price, которое доставило "Титан" к месту погружения в Атлантическом океане, и с которого с экипажем поддерживалась связь до момента аварии.
"Наша задача - выяснить, что произошло и почему, а также понять, что необходимо изменить, чтобы снизить вероятность таких происшествий в будущем", - заявила глава TSB Кэти Фокс. Расследование, по ее словам, может продлиться от полутора до двух лет. TSB не имеет права предъявлять обвинения и определять административную или уголовную ответственность.
Между тем, Королевская канадская конная полиция (RCMP) выясняет, нет ли в цепочке обстоятельств, приведшей к гибели экипажа "Титана", признаков уголовного преступления. Если такие признаки будут обнаружены, полиция начнет полноценное расследование.
"Титан" начал погружение к "Титанику" утром 18 июня. На борту были пять человек: британский бизнесмен и основатель компании Action Group Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд со своим 19-летним сыном Сулеманом, французский исследователь Поль-Анри Наржоле и Стоктон Раш - CEO компании OceanGate, организовавшей погружение. Запас кислорода в подводном аппарате был рассчитан максимум на 96 часов.
Связь между батискафом и судном Polar Price прервалась через 1 час и 45 минут после начала миссии. Поиски "Титана" продолжались четыре дня. Рядом с местом погружения 22 июня были найдены обломки внешней обшивки пропавшего аппарата. В тот же день OceanGate признала, что все члены экипажа "Титана" погибли. Это подтвердила и береговая охрана США, участвовавшая в спасательной операции.
По версии спасателей, к разрушению батискафа могла привести имплозия - взрыв, направленный внутрь. Специалисты допускают, что обшивка "Титана" не выдержала давления воды на глубине 3,8 тыс. метров. Члены экипажа при этом погибли, по-видимому, мгновенно. Эксперты неоднократно предупреждали руководство OceanGate, что батискаф небезопасен, однако компания игнорировала предупреждения. Ранее OceanGate успешно доставила к "Титанику" почти 60 частных клиентов и около 20 ученых.
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