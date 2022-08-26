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Солдат попал в психбольницу через 10 дней после присяги в Уральске: подробности истории
Родственник солдата, который попал в психиатрический диспансер через несколько дней после принятия присяги в Уральске, заявил о возможном жестоком избиении рядового, передаёт "Мой город".
20-летний рядовой Арманбек Кайрош был призван в армию в июне 2022 года из Актюбинской области. Местом службы определили воинскую часть 5517 Национальной гвардии РК в Уральске.
В конце июля родственники приехали на присягу, а спустя 10 дней молодой новобранец оказался в областном психоневрологическом диспансере. Родные Арманбека узнали об этом случайно и буквально на следующий день прибыли в Уральск.
"У Арманбека нет родителей, я его опекун. Его забрали в армию в день вручения диплома. В июне его призвали, 30 июля он принял присягу. Мы приезжали сюда, у него было хорошее настроение, сам хотел служить. Спустя 10 дней мы узнаём о том, что Арманбек находится в психбольнице. Сейчас он плохо себя чувствует. Думаем, что с кем-то подрался. Арманбек попросил нас забрать его отсюда. Ранее он падал с лошади, у него было сотрясение. Получается, его даже не осматривали перед тем, как призвать. Мы хотим забрать его, считаем, что его жестоко избили, но говорить не хотят", — рассказал родственник солдата Тойбазар Аманбаев.
Между тем командир воинской части 5517 Сагындык Алхайдаров говорит, что 10 августа Арманбек Кайрош обратился в медпункт. Он озвучил понятие — демонстративно-шантажное поведение. По его словам, юноша хотел с собой что-то сделать и об этом он говорил вслух. Командир привёл его в медпункт, составили акт, военная полиция зафиксировала, что следов побоев на нём не было.
"Девятого августа на построении данный военнослужащий стал себя неадекватно вести, без команды выходить со строя, нецензурно выражаться в адрес своих сослуживцев. На него пожаловались солдаты, которые стояли рядом с ним. Мы его изолировали в медпункте, где с ним побеседовал наш психолог, после чего она дала рекомендацию на консультацию к врачу-психиатру. Потому что психолог, как вы все понимаете, не является врачом и не назначает лечение", — сказал заместитель командующего региональным командованием "Батыс" Нацгвардии Бакыт Алазов.
Затем солдата показали врачу-психиатру. Он принял решение госпитализировать Арманбека и выставил предварительный диагноз "Расстройство адаптации". По словам Бакыта Алазова, материал зарегистрирован в военной полиции, назначено служебное расследование.
Вместе с тем он отметил, что выставленный диагноз является предварительным. Теперь военнослужащему предстоит двухмесячное лечение, после чего его направят на военно-врачебную комиссию, члены которой и примут решение, сможет ли он дальше продолжить службу.
Ранее в пресс-службе регионального командования "Батыс" опровергли информацию о госпитализации 10 военнослужащих в центр психического здоровья в Уральске. В то же время здесь подтвердили, что призванный в июне Кайрош Арманбек находится в областном центре психического здоровья.
В казахстанской армии продолжается волна суицидов и смертей рядовых солдат. 10 августа военнослужащий Нацгвардии погиб во время пыльной бури под Алматы. Он помогал своим сослуживцам с эвакуацией.
17 августа солдат-срочник скончался от сердечного приступа в Атырауской области.
19 августа в Жамбылской области умер 18-летний солдат-срочник. Сообщается, что он совершил суицид.
Министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал гибель солдат. Он заявил, что "в смерти солдат виновата не только армия".
Суициды в казахстанской армии продолжаются несколько лет. В 2021 году солдат срочной службы выбросился из окна казармы в Жамбылской области. В том же году в Уральске скончался 21-летний военнослужащий Колганат Аширов. По официальной версии, рядовой застрелился во время караула. Однако родные не верят в эту версию.
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