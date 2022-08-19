Солдат-срочник скончался от сердечного приступа в Атырауской области

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В Атырауской области во время несения службы скончался военнослужащий срочной службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Как сообщили в ведомстве, Нeрбек Ерuалиев скончался 17 августа на одном из участков государственной границы в Атырауской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы констатирована "внезапная сердечная смерть". Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего.

"Руководство и личный состав пограничной службы КНБ выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего, принимают меры по оказанию необходимой помощи его семье", - говорится в сообщении.

В начале августа сообщалось о гибели солдата-срочника в Национальной гвардии. Военнослужащий срочной службы погиб на сборах по боевой подготовке в Алматинской области. Он помогал своим сослуживцам с эвакуацией во время пыльной бури.