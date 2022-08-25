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Информацию о госпитализации в психушку 10 военнослужащих прокомментировали в Нацгвардии
В социальных сетях распространяется информация о госпитализации 10 военнослужащих в центр психического здоровья в Уральске. В пресс-службе регионального командования "Батыс" Нацгвардии РК заявили, что это фейк, передаёт BaigeNews.kz.
"В областном центре психического здоровья находится один военнослужащий срочной службы. 9 августа рядовой Кайрош Арманбек Базарулы, призванный в июне 2022 года ДДО Актюбинской области, был направлен на консультацию к врачам-специалистам. После чего его госпитализировали с предварительным диагнозом - "расстройство адаптации", - сообщили в Нацгвардии РК.
Рядовой проходил службу в воинской части 5517.
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