Солдат-срочник умер в Жамбылской области

Фото: Facebook Бибигуль Рамазан

В Жамбылской области скончался 18-летний солдат-срочник, передает BaigeNews.kz . Об этом в Facebook сообщила активистка Бибигуль Рамазан.

"19 августа 2022 года пришла весть, что в Жамбылской области скончался солдат из Атырау. Этому будет конец?" — написала она в социальных сетях.

По информации Рамазан, срочник покончил жизнь самоубийством. Его звали Бекбол Мирош, он родился в 2004 году. Прошлой весной его призвали в армию. Произошедшее пока не прокомментировали ни в министерстве обороны, ни в МВД.