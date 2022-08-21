Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


Facebook Бибигуль Рамазан Вчера, 14:31
1363
Фото: Facebook Бибигуль Рамазан

Солдат-срочник умер в Жамбылской области

В Жамбылской области скончался 18-летний солдат-срочник, передает BaigeNews.kz. Об этом в Facebook сообщила активистка Бибигуль Рамазан.
 
"19 августа 2022 года пришла весть, что в Жамбылской области скончался солдат из Атырау. Этому будет конец?" — написала она в социальных сетях.
По информации Рамазан, срочник покончил жизнь самоубийством. Его звали Бекбол Мирош, он родился в 2004 году. Прошлой весной его призвали в армию. Произошедшее пока не прокомментировали ни в министерстве обороны, ни в МВД. 
 
Ранее в рядах казахстанской армии произощёл ряд несчастных случаев с военнослужащими. 19 августа в Атырауской области во время несения службы солдат скончался от сердечного приступа. А 10 августа военнослужащий Нацгвардии погиб во время пыльной бури под Алматы. Он помогал своим сослуживцам с эвакуацией. 
Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#трагедия #суицид #солдат
Вчера, 14:31
1363
Журналист

Рекомендуем

Наверх