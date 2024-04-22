Синяки и всё лицо в крови: что увидели участники заседания на видео из телефона Бишимбаева

Сенсацией сегодняшнего судебного заседания по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены, стали видео с его телефона. Что же такого шокирующего изображено на этих кадрах? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Подсудимый сначала заявил, что не помнит об этих видео, и даже назвал их сфабрикованными. Однако через какое-то время он признался, что сам снимал, что действительно наносил погибшей побои, объяснив это "желанием унижением ответить на унижение".

"Я действительно нанёс ей побои. После того как мы зашли в вип-зал, я больше ей побоев не наносил. Все травмы, которые были на видео, были получены до этого", – сказал Бишимбаев, отвечая на вопрос обвинителя.

Со слов судьи Айжан Кульбаевой казахстанцы узнали, что на видео Салтанат Нукенова в чёрной куртке или плаще, надетом на голое тело. Куандык Бишимбаев заставлял её в грубой форме искать какую-то вещь под шторой в вип-кабине. Девушка жаловалась супругу на головную боль.

Прокурор Айжан Аймаганова, задавая вопрос подсудимому, отметила, что Салтанат Нукенова, нагая и избитая, сидит на унитазе. А Бишимбаев, держа её за волосы, задаёт ей вопросы. Прокурор также сказала, что на одном из видео, записанном в 8:30, чётко видно, как подсудимый наносит удар и Салтанат падает на пол. Её лицо было в крови и в синяках.

"В последних видео она сидит, и у неё глаза уже не открываются. У неё настолько опухли глаза, что она даже их открыть не может", - сказала прокурор.

Айжан Аймаганова упоминает, что на видео на конечностях Нукеновой было много размазанной крови.

Другой прокурор Саяхат Нурбеков сказал о том, что на видео Салтанат не сопротивляется действиям Бишимбаева, а наоборот укрывается от него руками.

Также на кадрах Салтанат Нукенова показывает окровавленную белую рубашку и произносит слова: "Вот это улики". Однако в материалах дела этого предмета одежды нет.

Ранее судья смогла ознакомиться с видеозаписями в телефоне Бишимбаева, сделанными в день убийства. Увидев эти кадры, присяжные заплакали, и суд пришлось прервать.

Бишимбаев же заявил, что умышленного убийства с особой жестокостью не совершал. Якобы у них с женой было только три ссоры, последняя из которых закончилась трагедией.

На заседание суда сегодня явилась российский журналист Ксения Собчак.