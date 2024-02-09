Учащихся школ и колледжей Павлодарской области отправили на "дистанционку"
Сегодня, 07:41
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Сегодня, 07:41Сегодня, 07:41
153Фото: baigenews.kz/Arman Mukhatov
9 февраля учащиеся школ и студенты первых и вторых курсов колледжей Павлодарской области останутся дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Как сообщили в управлении образования Павлодарской области, из-за ухудшения погодных условий 9 февраля учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей (на базе 9 класса) первой и второй смены переходят на дистанционное обучение.
В Павлодарской области 9-10 февраля из-за сильного ветра и метели объявлено штормовое предупреждение.
В Астане 9 февраля занятия для школьников и учащихся колледжей пройдут в дистанционном формате.
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