Учащихся школ и колледжей Павлодарской области отправили на "дистанционку"

9 февраля учащиеся школ и студенты первых и вторых курсов колледжей Павлодарской области останутся дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в управлении образования Павлодарской области, из-за ухудшения погодных условий 9 февраля учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей (на базе 9 класса) первой и второй смены переходят на дистанционное обучение.

В Павлодарской области 9-10 февраля из-за сильного ветра и метели объявлено штормовое предупреждение.

В Астане 9 февраля занятия для школьников и учащихся колледжей пройдут в дистанционном формате.