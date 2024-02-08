  • 8 Февраля, 22:21
  • BAIGENEWS

Школьников и учащихся колледжей перевели на дистанционку в Астане

Сегодня, 21:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 21:11
Сегодня, 21:11
204
Фото: pxhere.com

Занятия для школьников и учащихся колледжей пройдут в дистанционном формате 9 февраля в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 9 февраля учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования столицы.

Самое читаемое

Наверх