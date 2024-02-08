Школьников и учащихся колледжей перевели на дистанционку в Астане

Занятия для школьников и учащихся колледжей пройдут в дистанционном формате 9 февраля в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 9 февраля учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования столицы.