Школьников и учащихся колледжей перевели на дистанционку в Астане
Сегодня, 21:11
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Сегодня, 21:11Сегодня, 21:11
204Фото: pxhere.com
Занятия для школьников и учащихся колледжей пройдут в дистанционном формате 9 февраля в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий 9 февраля учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования столицы.
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