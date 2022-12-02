Шестой день без отопления: как выживают экибастузцы. Фоторепортаж

Фото: Экибастузская ТЭЦ. Фото: BaigeNews.kz/Нуртай Башенов

Последние несколько дней внимание общественности и руководства страны обращено к Экибастузу, где люди остались без отопления и горячей воды. В ночь на 27 ноября в городе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Пока власти в срочном порядке работают над исправлением ситуации, жители пытаются выжить в сложившихся условиях. Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Фото: BaigeNews.kz/Нуртай Башенов

Последнюю неделю в Экибастузе стоит настоящий декабрьский мороз: столбики термометров опускаются до минус 20 днём, ночью ещё ниже. Первую волну холодов ТЭЦ, на которой произошли повреждения, не смогла выдержать в полном объёме.

То, что в городе проблемы с отоплением, чувствуется уже "с порога" — на ж/д-вокзале. Почти все сотрудники одеты в верхнюю одежду, и чтобы как-то согреться, они включают обогреватели.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

“У кого есть возможность, сейчас уезжают из города к родственникам. Кто куда: в Павлодар, Астану... В городе впервые такая авария на ТЭЦ”, — говорит одна из сотрудниц вокзала.

Наталья Невская живёт в одном из пострадавших районов. Она рассказывает, что несколько дней в доме нет воды, свет периодически выключают.

“Сутки нет никакой воды! Свет вчера выключали, сегодня в полшестого утра дали. Дома пользуемся обогревателем, но из-за того что его включают в других квартирах тоже, свет выбивает... В квартирах холодно, пять градусов, вы представляете? Очень холодно. Мы боимся, что перемёрзнет канализация. Разводка была перемёрзшая, и три дня назад мы могли её просто подогреть, и тепло в дом мы бы уже запустили”.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Женщина сетует на то, что местные власти слабо реагируют на жалобы.

“У нашего дома нет бригады, которая была закреплена. Всегда приезжает разная бригада рабочих. Они что-то начали делать, когда узнали, что министры приедут. Мы к заместителю по горячей линии ходили, помощи просили. Мы звоним в кол-центр и нам отвечают, что наши жалобы приняли в разработку, но ничего не меняется! Люди в домах болеют, не знаю, как старики справляются... Детей все соседи куда-то отвезли. Тут бабушки живут, одной 95 лет, каково им!”.

Двор дома в котором проживает Наталья Невская. Фото: BaigeNews.kz/Нуртай Башенов

Её соседка Татьяна Шейкина тоже пожаловалась на отсуствие воды.

“Не знаю, сколько градусов дома, градусника нет, но очень холодно. Пар изо рта ещё не идёт, но прохладно. Дома у нас стареньский обогреватель, включаю его в зале. Воды нет. Вчера бежала из горячего крана холодная, а вечером вообще отключили".

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

В подъезде перемёрзли трубы. Дети положили на них игрушки, чтобы как-то скрыть места порывов, говорит Наталья Невская.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

В целом обстановка в городе спокойная. Людей на улицах немного. Садики и школы не работают с понедельника.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Заказать такси в городе тоже проблематично. Проезжая по улицам, можно увидеть последствия аварии на ТЭЦ воочию.

Без тепла в городе до сих пор остаются несколько улиц. По последним данным, это 17 многоквартирных домов.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев освободил от должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова.

Временно исполняющим обязанности акима региона назначен Олег Крук. Его основная задача сейчас заключается в том, чтобы нормализовать работу ТЭЦ и не допустить её остановки.

В полиции сообщили, что ситуация в городе находится под контролем, случаев мародёрства и квартирных краж не зарегистрировано.

Также вчера стали известны предварительные итоги коммунальной аварии в Экибастузе. Как сообщил, первый вице-премьер РК Роман Скляр, причиной многочисленных порывов в разных районах Экибастуза являются ошибочные действия персонала станции.

Ранее президент поручил создать комиссию, которая займётся проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону.