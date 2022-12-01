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inform.kz Сегодня, 10:58
512
Сегодня, 10:58
512
Фото: inform.kz

Токаев освободил от должности акима Павлодарской области

Врио главы региона стал заместитель акима Олег Крук.

Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Абылкаира Скакова от должности акима Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

"Указом Главы государства Скаков Абылкаир Бактыбаевич освобождён от должности акима Павлодарской области.

Назначить Крука Олега Павловича временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области", - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, пост акима Павлодарской области Скаков занимал с 21 января 2020 года.

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#Аким #Павлодарская область #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:58
512
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