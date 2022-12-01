Крук о ситуации в Экибастузе: нужно нормализовать работу ТЭЦ и не допустить её остановки

Фото: пресс-служба правительства РК

Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук сообщил о текущей обстановке в Экибастузе, где 27 ноября произошла авария на ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, основная проблема сейчас заключается в том, чтобы нормализовать работу ТЭЦ и не допустить её остановки.

"Несколько раз выступали, приводили примеры, что если будет становится вопрос об остановке станции, то будут приняты кардинальные меры – отключать микрорайоны. Но станцию магистрали заморозить нельзя”, - сказал он.

Журналисты озвучили вопросы, которые поступают от жителей города. Олега Крука спросили об алгоритме действий горожан.

“Категорически нельзя брать сетевую горячую воду и использовать её для отогрева. Запрещается слив с внутренней системы отопления в канализацию. Всё это усугубляет ситуацию на станцию. Алгоритм должен быть следующим:у нас существует call center, есть жилищная инспекция, есть много инструментов, и очередность устранения распределена между этими организациями", - пояснил Крук.

Главе области также задали вопрос о наказании КСК в случае их неправильных действий во время ЧС.

“Не готов к ответу. Нам нужно нормализовать ситуацию, а потом будем говорить о наказнаии" - ответил он.

И.о. акима также добавил, что акцентирует внимание на работу call-центров, и в случае необходимости количество операторов будет увеличено.