За пять дней в Экибастузе не зарегистрировано квартирных краж - полиция

Фото: BaigeNews.kz

Начальник управления полиции Экибастуза Каиржан Шакаргалиев сообщил, что в городе не зарегистрировано случаев мародёрства и квартирных краж, передаёт BaigeNews.kz.

"По данным за пять дней, по городу не было ни одной квартирной кражи. Чтобы не допустить этого, мы совместно с 30 прибывшими сотрудниками департамента полиции, ведём работу, принимаем профилактические меры", - сказал Шакаргалиев.

С 27 ноября, когда из-за аварии на ТЭЦ жители Экибастуза остались без отопления в тридцатиградусные морозы, в городе зарегистрировано только одно преступление.

Для недопущения мародёрства в квартирах, которые оставлены жильцами в связи с отсутствием отопления, полиция несёт службу в усиленном режиме.

Ранее временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук сообщил о текущей обстановке в Экибастузе. По его словам, основная проблема сейчас заключается в том, чтобы нормализовать работу ТЭЦ и не допустить её остановку.