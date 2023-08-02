Семье погибшей при пожаре в Алматы девушке будет оказана помощь
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Семье погибшей при пожаре в Алматы будет оказана вся необходимая помощь, передаёт BaigeNews.kz.
При пожаре в ЖК "Аккент" погибла жительница Алматы Асель Бекмухаметова. Акиматом Алатауского района семье погибшей будет оказана необходимая моральная и материальная помощь.
По информации акимата Алатауского района, похороны погибшей пройдут в селе Каражота, Енбекшиказахского района, Алматинской области.
Районным акиматом будет оказано содействие в организации погребального процесса, транспортировке тела погибшей.
Напомним, 1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошел пожар. На место происшествия в 17:10 направили пожарные рассчеты ДЧС Алматы. Прибывшие через 6 минут спасатели обнаружили, что горит квартира на 5-м этаже. По данным МЧС РК, загорелись электрические кабели с 1 по 16 этажи.
В 18:46 пожар был локализован и ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 50 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС Алматы. Действия спасателей осложнялись сильным задымлением, в связи с чем на месте была организована работа газодымозащитной службы.
Также пробраться к месту пожара мешали припаркованные возле дома автомобили.
В управлении здравоохранения Алматы подтвердили информацию о смерти женщины, получившей множественные травмы.
Четверо детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители троих детей отказались от госпитализации.
Чтобы спасти детей, родители выбрасывали их из окон на развернутые жильцами матрацы и ковры.
В ДЧС рассказали, что системы противодымной защиты в пострадавшей при пожаре многоэтажке в Алматы были неисправны
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