Семье погибшей при пожаре в Алматы девушке будет оказана помощь

Семье погибшей при пожаре в Алматы будет оказана вся необходимая помощь, передаёт BaigeNews.kz.

При пожаре в ЖК "Аккент" погибла жительница Алматы Асель Бекмухаметова. Акиматом Алатауского района семье погибшей будет оказана необходимая моральная и материальная помощь.

По информации акимата Алатауского района, похороны погибшей пройдут в селе Каражота, Енбекшиказахского района, Алматинской области.

Районным акиматом будет оказано содействие в организации погребального процесса, транспортировке тела погибшей.

Напомним, 1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошел пожар. На место происшествия в 17:10 направили пожарные рассчеты ДЧС Алматы. Прибывшие через 6 минут спасатели обнаружили, что горит квартира на 5-м этаже. По данным МЧС РК, загорелись электрические кабели с 1 по 16 этажи.

В 18:46 пожар был локализован и ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 50 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС Алматы. Действия спасателей осложнялись сильным задымлением, в связи с чем на месте была организована работа газодымозащитной службы.

Также пробраться к месту пожара мешали припаркованные возле дома автомобили.

В управлении здравоохранения Алматы подтвердили информацию о смерти женщины, получившей множественные травмы.

Четверо детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители троих детей отказались от госпитализации.

Чтобы спасти детей, родители выбрасывали их из окон на развернутые жильцами матрацы и ковры.

В ДЧС рассказали, что системы противодымной защиты в пострадавшей при пожаре многоэтажке в Алматы были неисправны