Системы противодымной защиты в пострадавшей при пожаре многоэтажке в Алматы были неисправны

Исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков озвучил нарушения противопожарной безопасности в ЖК, где случился пожар, передает BaigeNews.kz.

"Незадымляемые эвакуационные лестницы были, но вместе с тем там должны были иметься самозакрывающиеся двери и на дверях доводчик. Доводчика не было, и весь дым с задымленных 5-6 этажей попал на незадымляемую лестничную клетку", - заявил Ерлан Алибеков.

Алибеков отметил, что аварийные лестницы в ЖК оказались закрыты.

"Они представляют собой люки, которые, начиная с 5 этажа, соединяются по балкону металлической лестницей, они были закрыты на замок. Если бы они были открыты, то с верхних этажей жители могли бы до 5-го этажа спуститься, и уже наши пожарные даже ручными лестницами их бы эвакуировали", - пояснил глава ДЧС.

Напомним, 1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошел пожар. На место происшествия в 17:10 направили пожарные рассчеты ДЧС Алматы. Прибывшие через 6 минут спасатели обнаружили, что горит квартира на 5-м этаже. По данным МЧС РК, загорелись электрические кабели с 1 по 16 этажи.

В 18:46 пожар был локализован и ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 50 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС Алматы. Действия спасателей осложнялись сильным задымлением, в связи с чем на месте была организована работа газодымозащитной службы.

Также пробраться к месту пожара мешали припаркованные возле дома автомобили.

В управлении здравоохранения Алматы подтвердили информацию о смерти женщины, получившей множественные травмы.

Четверо детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители троих детей отказались от госпитализации.

Чтобы спасти детей, родители выбрасывали их из окон на развернутые жильцами матрацы и ковры.