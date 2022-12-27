Самый открытый аким работает в селе Карагандинской области

Агентство РК по делам госслужбы подвело итоги конкурса "Лучший сельский аким". В номинации "Үздік ашық әкім" победила Зауре Муханалиева, глава cельского округа Баршын Нуринского района Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Соревнования проводились в два этапа: региональный и республиканский уровни.

Зауре Муханалиева работает акимом cельского округа Баршын с 2016 года.

"В следующем году я ухожу на пенсию. Говорят, что важно не то, как ты пришёл на работу, а как уходишь с неё. На областном уровне защитила свой проект на тему "Тері илеу және жүн өндеу" ("Дубление кожи и обработка шерсти"). А в республиканском этапе мы участвовали онлайн и отвечали на вопросы по кейсам. Алихан Букейханов говорил: "Служение народу не в знаниях, а в характере". Характер у меня открытый, я общительная. Эти качества очень помогают мне в работе с жителями. У нас проживают 803 человека. Акимы должны работать среди народа и с народом. Чтобы находить общий язык с людьми, нужно быть в какой-то мере психологом. Надеюсь, будущие молодые акимы учтут это", — сказала Зауре Муханалиева.