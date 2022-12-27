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пресс-служба акимата Карагандинской области Сегодня, 19:59
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Сегодня, 19:59
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Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Самый открытый аким работает в селе Карагандинской области

Агентство РК по делам госслужбы подвело итоги конкурса "Лучший сельский аким". В номинации "Үздік ашық әкім" победила Зауре Муханалиева, глава cельского округа Баршын Нуринского района Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Соревнования проводились в два этапа: региональный и республиканский уровни.

"Участники регионального этапа защитили свои проекты, направленные на создание комфортных условий проживания населения в сельской местности, внесли предложения по устойчивому развитию сёл с ожидаемым экономическим и социальным эффектом. На втором этапе оценивали способность сельских акимов решать практические задачи по проблемным вопросам через ситуационные кейсы", — сообщили в Агентстве РК по делам госслужбы.

Зауре Муханалиева работает акимом cельского округа Баршын с 2016 года.

"В следующем году я ухожу на пенсию. Говорят, что важно не то, как ты пришёл на работу, а как уходишь с неё. На областном уровне защитила свой проект на тему "Тері илеу және жүн өндеу" ("Дубление кожи и обработка шерсти"). А в республиканском этапе мы участвовали онлайн и отвечали на вопросы по кейсам. Алихан Букейханов говорил: "Служение народу не в знаниях, а в характере". Характер у меня открытый, я общительная. Эти качества очень помогают мне в работе с жителями. У нас проживают 803 человека. Акимы должны работать среди народа и с народом. Чтобы находить общий язык с людьми, нужно быть в какой-то мере психологом. Надеюсь, будущие молодые акимы учтут это", — сказала Зауре Муханалиева.

Всего в конкурсе участвовало около ста глав сёл и сельских округов. Лучшим акимом стал глава Жаушыкумского сельского округа района Шардара Туркестанской области Нурбақыт Нурсейтов.

Победителей конкурса и обладателей номинаций наградили почётными грамотами председателя Агентства по делам государственной службы.

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#Аким #госслужба #Карагандинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:59
60
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