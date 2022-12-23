Лучшего сельского акима выбрали в Казахстане

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По инициативе Агентства по делам государственной службы проведен республиканской конкурс "Лучший сельский аким" среди акимов сельских округов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

Председатель агентства Дархан Жазыкбаев встретился с победителями. Он подчеркнул, что сельские акимы в своей деятельности должны придерживаться принципов открытости, честности, справедливости и соответствовать запросам населения. Жазыкбаев уверен, что данный конкурс положительно повлияет на активизацию деятельности акимов по развитию сел.

Отметим, в конкурсе участвовали порядка ста акимов сельских округов со всей страны. Наибольшую активность показали акимы Костанайской области - 14, Северо-Казахстанской - 12, и Жамбылской области - 12. Конкурс проводился в два этапа: региональный и республиканский уровни.

"Участники регионального этапа защитили свои проекты, направленные на создание комфортных условий проживания населения в сельской местности, внесли предложения по устойчивому развитию сел с ожидаемым экономическим и социальным эффектом. На втором этапе оценивали способность сельских акимов решать практические задачи по проблемным ситуациям через ситуационные кейсы", - говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам конкурса звание "Лучший сельский аким" получил аким Жаушыкумского сельского округа района Шардара Туркестанской области Нурсейтов Нурбақыт Даулетбекұлы. Второе место занял Симоненко Вячеслав Николаевич - аким Новопокровского сельского округа Успенского района Павлодарской области, третье место - Әбшанов Оралбек Әбшанұлы, аким сельского окурга Айшуак Шалкарского района Актюбинской области.

К слову, число обладателей различных номинаций вошли аким сельского округа Аблакет Уланского района Восточно-Казахстанской области Агланбеков Арыслан Орынбасарович – "Үздік шаруашыл әкім", аким cельского округа Баршын Нуринского района Карагандинской области Муханалиева Зауре Казанбаевна – "Үздік ашық әкім", аким Шагалалинского сельского окурга Аккайынского района Северо-Казахстанской области Добромирова Гульмира Оразбаевна – "Үздік әлеуметтік жоба".

Отметим, победители конкурса и обладатели номинаций были награждены почетной грамотой председателя Агентства по делам государственной службы.