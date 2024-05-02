Салтанат Нукенова была как лучик света - прокурор выступает с душевной речью в суде

В суде по делу Салтанат Нукеновой начались прения сторон, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Сейчас выступает сторона государственного обвинения – Айжан Аймаганова.

Своё выступление прокурор начала с обращения к присяжным.

"Мы с вами проделали большую работу, и пришло время подвести итоги. Уважаемые присяжные заседатели, вам досталась ответственная миссия вершить правосудие. Преступление по многим причинам вызвало негодование общественности, которое ждет вашего справедливого вердикта. Наше дело – яркий пример бытового насилия", - отметила прокурор.

Также Аймаганова высказалась о Салтанат Нукеновой.

"Я не знала Салтанат, как и многие здесь присутствующие, и, к сожалению, уже не узнаем. Но в ходе судебного процесса мы поняли, что Салтанат Нукенова была как лучик света: яркой и жизнерадостной, светлой, улыбчивой и доброй девушкой. Предварительным расследованием и в ходе судебного следствия установлено, что Салтанат подвергалась истязаниям в марте, апреле, летом, в августе и октябре 2023 года", - сказала Аймаганова.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.