Эвакуированная из Кульсары женщина родила ребёнка в машине скорой помощи

За прошедшие сутки из подтопленного Кульсары в Атырауской области пришлось эвакуировать 12 женщин из роддома. Восемь из них — уже родили малышей и пять беременных в доношенных сроках. Об этом рассказала официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева на брифинге республиканского информационного штаба, передаёт BaigeNews.kz.

"У одной из беременных, находящейся на сроке 39-40 недель, произошли роды при транспортировке в машине скорой медицинской помощи. Родилась девочка весом 3610 грамм, ростом 55 сантиметров. В настоящее время роженица и ребенок находятся в Бейнеуской районной больнице, их состояние удовлетворительное", — рассказала Уразалиева.

Всего с начала паводков эвакуировано в общей сложности 84 беременные женщины. Из них госпитализирована 31 женщина с ближайшими сроками родов.

Спикер напомнила, что все медицинские организации в подтопленных регионах работают в усиленном режиме.

"Около трёх тысяч медицинских работников и все медицинские организации в этих районах обеспечивают доступ всем, кто нуждается в медицинской помощи. В подтопленных районах работают около 300 бригад скорой помощи. Медицинские учреждения в чрезвычайных ситуациях работают круглосуточно, принимая всех нуждающихся в помощи. Каждый пациент получает необходимое медицинское обслуживание и поддержку со стороны наших врачей", — проинформировала она.

Организована готовность для оказания психологической помощи в паводковый период. В этих целях создан Оперативный штаб. Задействовано 30 психологов, они работают со всеми, кому необходима помощь специалистов.

Что касается медицинской помощи детям, в пунктах временного размещения на сегодняшний находится 990 детей. Медики постоянно проводят осмотр и следят за здоровьем каждого ребенка.