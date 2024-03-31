Рыбакина проиграла американке в финале Miami Open

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина не смогла обыграть американку Даниэль Коллинз (53 WTA) в финале турнира категории WTA-1000 в Майами. Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Поединок длился чуть более двух часов. Рыбакина пять раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт из 11.

За финал на Miami Open казахстанка получит 650 рейтинговых очков. В обновленном мировом табеле о рангах Елена останется на 4-й строчке: слишком большим был отрыв у идущих впереди Кори Гауфф, Арины Соболенко и Иги Швёнтек, но зато теперь Рыбакина намного опережает преследующую её Джессику Пегулу.

Напомним, на пути к финалу рыбакина обыграла датчанку Клару Таусон, американку Тэйлор Таунсенд, американку Мэдисон Киз, гречанку Марию Саккари и беларуску Викторию Азаренко.