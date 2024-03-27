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Елена Рыбакина вышла в полуфинал Miami Open

Сегодня, 08:22
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ktf.kz Сегодня, 08:22
Сегодня, 08:22
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Фото: ktf.kz

Чемпионка Уимблдона 2022, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

В четвертьфинальном матче со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 6:4 она обыграла 9-ю ракетку мира, представительницу Греции Марию Саккари.

Встреча продлилась 2 часа и 48 минут. Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 16.

За выход в финал "тысячника" в Майами Елена сразится с двукратной чемпионкой турниров "Большого шлема", белоруской Викторией Азаренко, которая в своем четвертьфинале обыграла нашу Юлию Путинцеву - 7:6 (7:4), 1:6, 6:3.

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