Драмой обернулся второй матч Рыбакиной в Майами

Сегодня ранним утром по времени Астаны четвёртая ракетка мира, лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла с американкой Тейлор Таунсенд (72-е место) в рамках третьего круга турнира серии "Мастерс" в Майами (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первый сет уверенно забрала Рыбакина — 6:3. Во второй партии спортсменки довели дело до тай-брейка, где сильнее оказалась Таунсенд — 7:6 (3). Решающая партия в напряженной борьбе осталась за казахстанкой — 6:4. Матч продолжался 2 часа 26 минут.

Таким образом, Елена Рыбакина пробилась в 1/8 финала соревнований, где сыграет с ещё одной представительницей США Мэдисон Киз (18-е место).