Драмой обернулся второй матч Рыбакиной в Майами
Сегодня, 08:39
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Сегодня, 08:39Сегодня, 08:39
105Фото: instagram.com/lenarybakina
Сегодня ранним утром по времени Астаны четвёртая ракетка мира, лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла с американкой Тейлор Таунсенд (72-е место) в рамках третьего круга турнира серии "Мастерс" в Майами (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первый сет уверенно забрала Рыбакина — 6:3. Во второй партии спортсменки довели дело до тай-брейка, где сильнее оказалась Таунсенд — 7:6 (3). Решающая партия в напряженной борьбе осталась за казахстанкой — 6:4. Матч продолжался 2 часа 26 минут.
Таким образом, Елена Рыбакина пробилась в 1/8 финала соревнований, где сыграет с ещё одной представительницей США Мэдисон Киз (18-е место).
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