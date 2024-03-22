Рыбакина вернулась на корт после болезни и одержала волевую победу
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Во втором круге WTA 1000 в Майами четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина со счетом 3:6, 7:5, 4:6 обыграла датчанку Клару Таусон, занимающую 91-е место в мировом рейтинге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".
Матч длился 2 часа 28 минут.
Следующей соперницей Рыбакиной будет американка Тейлор Таунсенд (72-е место). В прошлом году в Майами казахстанка дошла до финала.
WTA 1000 - серия из десяти престижных турниров, призовой фонд которых превышает миллион долларов, а за победу на них дают 1000 рейтинговых очков. В этом сезоне прошли уже три таких турнира (Доха, Дубай, Индиан-Уэллс) — в столице Катара Рыбакина дошла до финала.
Напомним, ранее стало известно о проблемах со здоровьем у топовой теннисистки: в конце февраля она не смогла участвовать четвертьфинале турнира в Дубае, а в начале марта Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за проблем с ЖКТ.
Сборная Казахстана по теннису 12-13 апреля сыграет на выезде квалификационный матч "Кубка Билли Джин Кинг" против Японии. Известно, что в Токио не выступит лидер команды — Елена Рыбакина.
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