Рыбакина вернулась на корт после болезни и одержала волевую победу

Во втором круге WTA 1000 в Майами четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина со счетом 3:6, 7:5, 4:6 обыграла датчанку Клару Таусон, занимающую 91-е место в мировом рейтинге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Матч длился 2 часа 28 минут.

Следующей соперницей Рыбакиной будет американка Тейлор Таунсенд (72-е место). В прошлом году в Майами казахстанка дошла до финала.

WTA 1000 - серия из десяти престижных турниров, призовой фонд которых превышает миллион долларов, а за победу на них дают 1000 рейтинговых очков. В этом сезоне прошли уже три таких турнира (Доха, Дубай, Индиан-Уэллс) — в столице Катара Рыбакина дошла до финала.

Напомним, ранее стало известно о проблемах со здоровьем у топовой теннисистки: в конце февраля она не смогла участвовать четвертьфинале турнира в Дубае, а в начале марта Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за проблем с ЖКТ.

Сборная Казахстана по теннису 12-13 апреля сыграет на выезде квалификационный матч "Кубка Билли Джин Кинг" против Японии. Известно, что в Токио не выступит лидер команды — Елена Рыбакина.