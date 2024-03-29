Елена Рыбакина вышла в финал теннисного турнира в США

Представительница команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина одержала победу в полуфинале турнира в Майами (США), передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

В матче за выход в финал казахстанка сыграла против Виктории Азаренко из Беларуси.

Теннисистки выдали напряженный и конкурентный матч. Во втором сете Рыбакина уступила со счетом 0:6, однако смогла вернуться в игру и забрать третий. Итоговый счет составил 6:4, 0:6, 7:6.

В финале ей будет противостоять победительница пары Екатерина Александрова (Россия) — Даниэль Коллинз (США).