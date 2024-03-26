Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Miami Open
Сегодня, 10:18
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Сегодня, 10:18Сегодня, 10:18
103Фото: ktf.kz
Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Майами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
"В четвертом круге казахстанка со счётом 6:3, 7:5 обыграла 17-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис. Встреча продлилась 1 час и 20 минут. Елена четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми возможных. Счет в личных встречах стал - 2:2", - говорится в сообщении.
За выход в полуфинал соревнований в Майами Рыбакина сразится с девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари.
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