Руководство Qarmet временно запретило возобновлять добычу на шахте Костенко

Руководство Qarmet в лице Андрея Лаврентьева и Вадима Басина запретили возобновлять добычу в шахте до исключения любых возможных факторов повторения трагедии, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании, группа из руководства и сотрудников Qarmet спустилась на 600 метров в место непосредственной близости от аварии, чтобы ознакомиться с нынешней ситуацией.

Директор шахты Андрей Бойко доложил об итогах проведенных на объекте проверок, запланированных работах по устранению причин и последствий случившегося, перспективах возобновления добычи угля.





Руководство Qarmet в лице Андрея Лаврентьева и Вадима Басина выразили признательность за проводимую сложную работу, но запретили возобновлять добычу в шахте до исключения любых возможных факторов повторения трагедии. Они отметили, что все необходимые средства для исполнения доступны для инженеров Угольного департамента.

Напомним, Правительство Казахстана и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Предприятие выкупил казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. "АрселорМиттал Темиртау" официально переименована в "Qarmet". На первом этапе на модернизацию компании Qarmet выделят 1,3 млрд долларов.

6 января стало известно, что Qarmet восстанавливает работу в шахтах.

Глава государства поручил держать на особом контроле ситуацию на объектах Qarmet.