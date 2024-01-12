Руководство Qarmet временно запретило возобновлять добычу на шахте Костенко
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Руководство Qarmet в лице Андрея Лаврентьева и Вадима Басина запретили возобновлять добычу в шахте до исключения любых возможных факторов повторения трагедии, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в компании, группа из руководства и сотрудников Qarmet спустилась на 600 метров в место непосредственной близости от аварии, чтобы ознакомиться с нынешней ситуацией.
Директор шахты Андрей Бойко доложил об итогах проведенных на объекте проверок, запланированных работах по устранению причин и последствий случившегося, перспективах возобновления добычи угля.
Руководство Qarmet в лице Андрея Лаврентьева и Вадима Басина выразили признательность за проводимую сложную работу, но запретили возобновлять добычу в шахте до исключения любых возможных факторов повторения трагедии. Они отметили, что все необходимые средства для исполнения доступны для инженеров Угольного департамента.
Напомним, Правительство Казахстана и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Предприятие выкупил казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. "АрселорМиттал Темиртау" официально переименована в "Qarmet". На первом этапе на модернизацию компании Qarmet выделят 1,3 млрд долларов.
6 января стало известно, что Qarmet восстанавливает работу в шахтах.
Глава государства поручил держать на особом контроле ситуацию на объектах Qarmet.