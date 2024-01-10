Токаев поручил держать на особом контроле ситуацию на объектах Qarmet

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева. Президент заслушал доклад об итогах социально-экономического развития Карагандинской области за 2023 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По информации акима Карагандинской области, за 11 месяцев объем промышленной продукции составил 3,1 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал увеличились на 16,3 % и достигли 727 млрд тенге.

В 2024 году планируется повысить долю МСБ в ВРП с 19 до 25 %.

"Создание более 25 тысяч рабочих мест во всех отраслях экономики позволило снизить уровень безработицы до 4,1% и бедности до 2,7%. Реальные доходы населения выросли на 4,7%. В социальной сфере начато строительство 92 объектов сельского здравоохранения, модернизация двух межрайонных больниц. По проекту "Комфортная школа" строятся 10 объектов с завершением в 2024 году, это обеспечит 7100 мест для школьников", - отметил Ермаганбет Булекпаев.

Президенту было доложено о ходе прохождения отопительного сезона, а также о текущей ситуации в системообразующем предприятии Qarmet. Ермаганбет Булекпаев рассказал о мерах, предпринимаемых новым инвестором для стабилизации и увеличения объема производства, а также о планах по модернизации и обеспечению безопасности труда работников компании.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и повышению благосостояния жителей. Глава государства также отметил необходимость держать на особом контроле ситуацию на объектах компании Qarmet.

Напомним, Правительство Казахстана и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Предприятие выкупил казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. "АрселорМиттал Темиртау" официально переименована в "Qarmet". На первом этапе на модернизацию компании Qarmet выделят 1,3 млрд долларов.