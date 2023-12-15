На модернизацию компании Qarmet выделят 1,3 млрд долларов
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Актуальные вопросы текущей деятельности и дальнейшего развития компании Qarmet рассмотрены на совещании в Правительстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Участники совещания обсудили меры по стабилизации операционных процессов предприятия, обеспечению его необходимым сырьем, а также проведению ряда юридических процедур.
"Отдельно рассмотрены вопросы реализации инвестиционной программы, которая предусматривает модернизацию оборудования комбината, внедрение современных производственных технологий и повышение стандартов промышленной безопасности.
На первом этапе на эти цели будет направлено порядка 1,3 млрд долларов", - отметили в Правительстве.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов обозначил необходимость своевременного выполнения всех обязательств перед работниками предприятия. При этом он указал на важность дальнейшего динамичного развития производства, увеличения объема выпускаемой продукции и поэтапного устранения выявленных экологических нарушений.
По итогам обсуждения Алихан Смаилов поручил центральным госорганам оказать необходимую поддержку предприятию в решении текущих вопросов и совместно с инвестором разработать конкретные планы действий по каждому направлению развития Qarmet.