Qarmet восстанавливает работу в шахтах

Акционер Qarmet Андрей Лаврентьев и генеральный директор Qarmet Вадим Басин ознакомились с текущей деятельностью ТЭЦ-2, ТЭЦ-ПВС и коксохимическим производством в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Qarmet.

Директор коксохимического производства Руслан Деревянко доложил, что рост объемов обеспечен своевременными поставками необходимого сырья.

"На встрече были обсуждены самые актуальные вопросы по аварийным зданиям, сооружениям, газопроводам — всё это, однозначно будет отрабатываться в первую очередь. Также немаловажен ремонт действующих и строительство новых коксовых батарей", - сказал главный инженер КХП Анатолий Фадеев.

Напомним, что в декабре из восьми шахт компании функционировали лишь две. Простой работы отрицательно сказывается как на добычных показателях, так и на заработных платах горняков.

Директор Угольного департамента Джакан Мухаметжанов сообщил, что 29 декабря к добычным работам приступила лава 311-К18с на шахте Абайская. Новая лава с мощностью пласта 2,1 метра будет поставлять на-гора уголь марки К18. Это марка коксующегося угля, доставляемая на металлургический комбинат для работы доменных печей. Лаврентьев отметил работу коллектива шахты и участка №2 во главе с Сергеем Быхненко.

Также руководству компании продемонстрировали состояние шахты Саранская, где в текущем году запланирован запуск сразу нескольких лав.

"Осуществили спуск на глубина 600 м., где посетили монтажную камеру будущей лавы 71 К-12/3, которую мы планируем ввести в строй в марте, вместе с тем будет еще одна лава 41 К7 В. Это поможет выйти на годовой объем добычи угля марок К12 и К7 до 1,3 млн тонн", - отметил директор шахты Саранская Сергей Бамилер.

По итогам инспекции Андрей Лаврентьев поручил проведение детального изучения нескольких нововведений в процессы, которые были предложены самими шахтерами.