Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции

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500 тысяч долларов в поддержку пострадавших от разрушительных землетрясений в Турции перечислил общественный фонд "Болата Назарбаева "САЛИҚАЛЫ ҰРПАҚ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Anadolu".

Руководитель организации Касым Касабеков лично прибыл в Турцию, чтобы передать деньги нуждающимся в финансовой поддержке.

Делегация во главе с Касабековым посетила турецкую провинцию Чорум, где встретилась с депутатом от правящей Партии справедливости и развития Эролом Кавунджу, главой муниципалитета Халилом Ибрагимом Ашгыном и ректором университета Хитит профессором Али Османом Озтюрком.

Позже делегация встретилась с некоторыми из пострадавших, которых разместили в одном из общежитий Чорума.

В беседе с "Анадолу" Касабеков сообщил, что представляемый им фонд на протяжении восьми лет занимался благотворительностью как внутри Казахстана, так и за рубежом.

По его словам, в учредительный совет фонда входят родственники первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Болат Назарбаев и Нурбол Назарбаев, а также другие благотворители.

"Член правления фонда Нурбол Назарбаев перечислил 500 тысяч долларов, как только узнал о землетрясении в братской стране, и предложил, чтобы мы лично приехали в Турцию и выразили свои соболезнования, а также на местах ознакомились с нуждами населения зоны бедствия", — сообщил Касабеков.

По его словам, казахстанская делегация собирается отправиться в зону бедствия, чтобы своими глазами ознакомится с ситуацией и оказать поддержку пострадавшим.

"Если есть необходимость в палатках, то мы приобретем палатки, если нужны модульные дома, то закупим и это. Кроме того, мы хотим помочь детям-сиротам. Также готовы оказать финансовую поддержку студентам, обучающимся в разных вузах, в том числе, в вопросе оплаты проживания в общежитиях и обучения", — отметил Касабеков.

Руководитель фонда заверил, что помощь пострадавшим от землетрясения будет продолжена за счет пожертвований казахстанских благотворителей.

Касабеков подчеркнул, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с первых дней бедствия пристально следит за развитием событий в Турции и старается помочь всем, чем может.

Напомним, на юго-востоке Турции продолжаются поиски погибших в результате землетрясений 6 февраля. По последним данным, в результате стихийного бедствия, коснувшегося десяти турецких провинций, погибло около 40 тысяч человек. Еще около 5,8 тысяч погибших зарегистрировано в соседней Сирии

Сегодня ночью из Турции на родину вернулся первый эшелон казахстанских спасателей и медиков, помогавших в ликвиации последствий разрушительных землетрясений. За неполные две недели казахстанцы, прибывшие на помощь, разобрали 250 тысяч кубометров завалов. Из-под обломков камня, бетона и металла им удалось вызволить семерых выживших, а также извлечь тела 88 погибших