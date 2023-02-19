Как это было: казахстанские спасатели разобрали 250 тысяч кубометров завалов в Турции

Фото: МЧС РК

За неполные две недели казахстские спасатели, прибывшие на помощь пострадавшей от разрушительных землетрясений Турции, разобрали 250 тысяч кубометров завалов. Из обломков камня, бетона и металла им удалось вызволить семерых выживших, а также извлечь тела 88 погибших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Об этом рассказали специалисты из первого эшелона казахстанских спасателей, которые этой ночью вернулись в Алматы. С 7 февраля они работали над ликвидацией последствий землетрясения в городе Газиантеп. В ликвидации последствий разружительных землетрясений в Турции принимали участие спасатели из Астаны и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей.

В полностью разрушенных зданиях казахстанцы обнаруживали, затем вычисляли точное местонахождение, определяли состояние людей, устанавливали контакт с выжившими и выясняли, какая им нужна помощь.

"Спасатели буквально ползком пробивали дорогу через узкие проемы и щели через груду обрушенного строительного материала и остатков домашней мебели. Необходимо отметить, что нагромождение обломков зачастую не имеет под собой опоры и может привести к повторному обрушению. Сопровождение и обеспечение полной безопасности спасённых людей велось на всем пути. Во время движения под завалами спасатели МЧС Казахстана буквально прикрывали собой извлекаемого человека. Подобная работа спасателей чрезвычайно опасна и требует высокого профессионализма, бдительности и оперативности", — отметили в МЧС.

Казахстанские спасатели в Турции использовали как инженерную технику для разбора завалов, так и технические средства для поиска пострадавших.

Например, во время поисково-спасательных работ специалисты использовали техническое акустическое устройство для обнаружения живых людей под завалами. Прибор улавливает малейшие движения, дыхание, сердцебиение и любые другие слабоуловимые шумы.

"На вооружении у сотрудников МЧС было все необходимое спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника, а также медикаменты для оказания своевременной медицинской помощи квалифицированными врачами МЧС. Группа была укомплектована как необходимым оборудованием, так и опытными спасателями с многолетним богатым опытом в спасательных операциях", — рассказали в МЧС.

Пострадавшим от стихии в Турции также круглосуточно помогали казахстанские специалисты Центра медицины катастроф МЧС. За неполные две недели они помогли более 200 местным жителям и спасателям, в том числе почти 30 детям.

Отличились и четвероногие сотрудники МЧС. Собаки-спасатели — бельгийские овчарки малинуа Джейкоб, Лига М Сириус и Аксель, лабрадор Чарли Кинг, немецкая овчарка Мирта, бордер колли по кличке Гринпис — вместе с кинологами-инструкторами и отрядами спасателей сутками трудились на разрушенных объектах в борьбе за каждого человека, а значит и за жизни людей.

Вместе с тем, по поручению Главы государства в Турцию направлена гуманитарная помощь. В зону стихийного бедствия переданы палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим. Общий объём гуманитарной помощи составил 55 тонн. Гуманитарный груз отправился авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.

Фото: МЧС РК

Напомним, в ночь с 18 на 19 февраля в Алматы приземлился борт, на котором находились 38 казахстанских спасателей, в том числе пятеро врачей Центра медицины катастроф и 33 сотрудника Республиканского оперативно-спасательного отряда.

Едва вернувшись домой, казахстанские спасатели крепко обняли своих родных и близких, а также поделились с корреспондентом BaigeNews.kz реальными историями работы в разрушенных зданиях на юге Турции.

Между тем, по последним данным агентства Аndalu, число жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш достигло 40 642 человек. Поисково-спасательные работы в зоне бедствия планируют завершить в сегодня, 19 февраля.