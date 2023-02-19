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Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии приближается к 46 тысячам
На юго-востоке Турции продолжаются поиски погибших в результате землетрясений 6 февраля. По последним данным, в результате стихийного бедствия, коснувшегося десяти турецких провинций, погибло около 40 тысяч человек. Еще около 5,8 тысяч погибших зарегистрировано в соседней Сирии, но там число жертв не менялось уже несколько дней — и это может свидетельствовать о том, что истинные масштабы трагедии неизвестны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
Сообщается, что число погибших в Турции также может вырасти, поскольку были разрушены 345 тысzx квартир и многие люди по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Глава турецкой спасательной службы AFAD Юнус Сезер объявил, что спасательные работы в городе Кахраманмараш, самом близком к эпицентру толчков, близки к завершению.
"У нас осталось 19 зданий в Кахраманмараше, и продолжаются работы на объекте Чинар в Адыямане. Поисково-спасательные работы будут в значительной степени завершены завтра вечером" — сказал он.
В четверг в турецкой провинции Хатай, серьезно пострадавшей от толчков 6 февраля, произошло еще одно землетрясение, магнитудой 5,1. В субботу губернатор Хатая Рахми Доган заявил, что обломки зданий в провинции начнут убирать только 19 февраля.
Всего результате землетрясений в Турции получили травмы разной степени тяжести более 100 тысяч человек, сообщает Турецкая служба BBC.
За медицинской помощью обратилось гораздо больше людей, говорит министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. По его информации, число первичных медицинских осмотров в городах, пострадавших от стихийного бедствия, за первые 12 дней достигло 962 тысяч человек. В ООН же общее число пострадавших от землетрясений оценивают в 5,2 миллиона.
Коджа добавил, что в больницах по-прежнему остаются более 6 тысяч пострадавших. Более 13 тысяч уже выписаны, добавил он.
Выступая после заседания кабинета министров 14 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что 98 процентов зданий, разрушенных в результате землетрясений, были построены до 1999 года.
Фото: BBC
Вместе с тем, есть свидетельства того, что в результате стихийного бедствия пострадали более современные дома.
В турецком Минюсте продолжаются аресты тех, кто, по мнению властей, виновен в том, что здания не вынесли подземные толчки.
В начале недели стало известно, что турецкие власти выдали не менее 113 ордеров на арест подозреваемых, которых считают потенциально ответственными за гибель людей. Позже министр юстиции Бекир Боздаг сообщил, что меры приняты в отношении 134 человек, якобы, виновных в разрушении зданий.
Напомним, сегодня ночью из Турции на родину вернулся первый эшелон казахстанских спасателей и медиков, помогавших в ликвиации последствий разрушительных землетрясений.
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