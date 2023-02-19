Казахстанские спасатели рассказали, что изменилось в Турции после землетрясения

Фото: Александр Шахбазов

Едва вернувшись домой, оказав неоценимую помощь братскому турецкому народу, казахстанские спасатели крепко-крепко обняли своих родных и близких, с трепетом наблюдавших за своими героями, выполнившими важную и неоценимую миссию помощи пострадавшей от землетрясения Турции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На борту ИЛ-76, приземлившимся в ночь с 18 на 19 февраля в Алматы, находились 38 казахстанских спасателей, в том числе 5 врачей Центра медицины катастроф и 33 сотрудника Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО).

Встретить героев пришли не только их родственники, но и командование МЧС, многочисленные СМИ и местные волонтеры.

Едва первые герои ступили с трапа самолета на родную землю, раздались аплодисменты. Спасатели выглядели заметно уставшими (позже руководитель РОСО Владимир Цой признается, что последние двое суток они не спали), по лицам каждого было заметно удовлетворение от выполненной ими работы на месте катастрофы в Турции. Особая гордость казахстанских специалистов – 7 спасенных жизней.

"Моё личное мнение, что если бы мы даже одну человеческую жизнь спасли бы там, это бы тоже значило, что все равно не зря туда поехали", - сказал Владимир Цой.

Наши соотечественники участвовали в разборе завалов одновременно в 3-х городах: Газиантеп, Хатай и Мурдага. С собой в Турцию казахстанцы повезли 6 единиц автотехники, а также 6 специально обученных собак.

Одна из них – 7-летняя овчарка Джейкоб. Кинолог Серик Берлыбек воспитывает его с "пеленок". Они участвовали в учениях "Казспас", горных восхождениях, поисковых мероприятиях в заповедниках. Джейкоб находил потерявшихся в горах туристов и пастухов, помогал найти людей после селевых потоков. ищем в труднодоступных местах, пастухов, селевые потоки. Но на таких ЧС, как в Турции, ни Джейкоб, ни его хозяин, не работали, хотя, навыки поиска людей в разрушенных зданиях постоянно отрабатывали на тренировках. И эта подготовка оказалась ненапрасной.

"На участке, который нам выделили, несколько домов обрушились, я и мои товарищи-кинологи работали по группам. Принцип простой: мы с собакой проходим по секторам, и там, где собака обозначала возможное наличие живого человека под завалами, мы начинали поиск. Работали коллективно, какой-либо дележки нет", - сказал Серик Берлыбек.

Руководитель РОСО Владимир Цой добавил к рассказу кинолога, что после того, как Джейкоб отметил, что в одном из завалов может быть живой человек, спасателям пришлось потрудиться, чтобы его вытащить.

"Сначала пришлось на 3 метра вниз в развалинах пробить колодец маленький, расчищать все, а далее, чтобы добраться до живого человека – а мы уже начали слышать звук от него, пришлось еще в сторону метров 5 пройти. Это небыстрый процесс, так как нужно соблюдать технику безопасности. Через день после спасения, когда его отпустили из больницы после осмотра, он пришел к нам и отблагодарил", - вспомнил Цой.

По словам главы РОСО, работу осложняли продолжающиеся землетрсения-афтершоки.

"Мы тоже переживали. Самый сложный этап был, когда на одном из участков сильно накренилось одно здание. Но через несколько дней крен стал еще сильнее, и мы ювелирно демонтировали некоторые стены, вытащили тела 19 погибших, не обрушив здание", - вспомнил Цой.

Ужасы катастрофы глазами очевидцев

На борту самолета ИЛ-76 в Алматы прилетели не только спасатели, но и одно казахско-турецкая семья. Молодая женщина-казашка, отказавшаяся представиться, вместе с мужем и маленьким ребенком живет как раз в том раоне Турции, наиболее сильно пострадавшем от землетрясения. Она до сих пор пребывает в шоке от того, что увидела, и сильно переживает за ребенка – не испугался ли он.

"Да, мы застали землетрясение в Газиантепе, выжили все. Как это было? Я находилась дома, и вдруг все сильно затряслось, мебель начала падать. Наш дом остался целым, так как спроектирован под землетрясение до 10 баллов, но мы живем не в самом городе, а в пригороде. До сих пор страшно", - призналась женщина.

О том, что происходит в разрушенных домах, спасатели говорят также с некоторым оцепенением. Они отмечают, что пришлось работать в очень непростой обстановке, к тому же, спасательные операции ведутся по жесткому графику.

"Там повсюду острые предметы, но самое страшное – очень неприятный запах. Разрушения – это настоящая беда. В городах начал усиливаться трупный запах, который наслоился на запахи от пропавшего мяса, еды, канализации, не передать словами. Дома там разрушались по-разному, в одном и том же строении некоторые этажи могли уцелеть, в то время как другие в нем же – в лепешку", - признался Серик Берлыбек.

По его словам, работать в таких условиях тяжело не только людям, но и собакам. Спасатели-люди соблюдают технику безопасности, и действуют по принципу "7 раз отмерь, 1 раз отрежь". раз подумаем, 1 раз раз отрежь". А для собак работа в условиях сильных запахов считается тяжелой, поэтому 10-20 минут работы собаки в таких условиях приравнивается к 3 часам работы человека по разбору завалов. Поэтому собакам после 20 минутных поисков дают 15-минутный перерыв.

Благодарность казахскому народу

В каждой группе спасателей было по 7-8 человек, каждый отвечал за свой участок, но в целом объем работы был проделан большой. И этот неоценимый вклад, который внесли спасатели из Казахстана и других стран, жители Турции встретили с благодарностью и не устают благодарить специалистов от всей души.

"Могу с уверенность сказать, что турецкий народ сердечно благодарен Казахстану, мы слышали отзывы только хорошие. Многие нюансы наши коллеги перенимали. Подходили и спрашивали: "Почему вы, казахи, такие крутые? У вас что, постоянно землетрясения происходят, что вы так можете работать?". Я ответил, что у нас школа хорошая, мы готовимся, проводим учения, наши ребята постоянно тренируются, готовятся, ежедневные тренировки проводим. И это нам там помогло сильно", - подытожил руководитель РОСО Владимир Цой.

Немалую роль сыграли и врачи Центра медицины катастроф, ведь от того, какую первую медицинскую помощь получит человек, только что извлеченный из-под завалов, зависит его дальнейшее самочувствие и жизнь.

Казахстанские спасатели в свою очередь выражают благодарность посольству Казахстана в Турции, которое провело огромную работу и всячески помогали, а также казахстанцам, проживающим в Турции, которые также приехали в пострадавшие районы и помогали спасателям-соотечественникам с переводом.

Александр Шахбазов.