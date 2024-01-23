Разрушений нет: осмотрены мосты и дороги после землетрясения в Казахстане
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Работники "КазАвтоЖол" провели объезды и осмотры на дорогах республиканского значения в Алматинской, Жамбылской и Жетысуской областях, чтобы выявить возможные негативные последствия землетрясения, передаёт BaigeNews.kz.
"В ночь на 23 января после поступления сигнала дорожники оперативно выехали на трассы и мосты, а также провели контрольные осмотры в дневное время. По результатам обследования на дорогах республиканского значения и мостах разрушения и дефекты не выявлены", - сообщили в нацкомпании.
Напомним, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана почувствовали землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. 44 человека обратились за медпомощью.
23 января в школах Алматы отменили занятия.
Позже в ДЧС объяснили, почему не предупредили о землетрясении, и рассказали, как собрать "тревожный чемоданчик".
Учёные объяснили, почему подземные толчки почувствовали также жители Караганды и Астаны.