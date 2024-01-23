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Разрушений нет: осмотрены мосты и дороги после землетрясения в Казахстане

Сегодня, 18:01
АВТОР
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КазАвтоЖол Сегодня, 18:01
Сегодня, 18:01
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Фото: КазАвтоЖол

Работники "КазАвтоЖол" провели объезды и осмотры на дорогах республиканского значения в Алматинской, Жамбылской и Жетысуской областях, чтобы выявить возможные негативные последствия землетрясения, передаёт BaigeNews.kz

"В ночь на 23 января после поступления сигнала дорожники оперативно выехали на трассы и мосты, а также провели контрольные осмотры в дневное время. По результатам обследования на дорогах республиканского значения и мостах разрушения и дефекты не выявлены", - сообщили в нацкомпании.

Напомним, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана почувствовали землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. 44 человека обратились за медпомощью.

23 января в школах Алматы отменили занятия.

Позже в ДЧС объяснили, почему не предупредили о землетрясении, и рассказали, как собрать "тревожный чемоданчик". 

Учёные объяснили, почему подземные толчки почувствовали также жители Караганды и Астаны.

Глава правительства поручил акиматам регионов совместно с госорганами откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению подобных чрезвычайных ситуаций.

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