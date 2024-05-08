Президент Казахстана заявил о необходимости создания бесшовной логистики между странами ЕАЭС

Выступая на на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил важность модернизации систем логистики между странами-участниками, передаёт BaigeNews.kz

Глава государства заявил о том, что для развития торговли между странами крайне важно создать бесшовную логистику, модернизировав таможенные процедуры и создав едины евразийский коридор.

"Другая, не менее важная задача — перестройка внешней торговли. Очевидно, что наше объединение обладает огромными возможностями для расширения своей ниши на глобальном рынке. Предлагаю поручить Евразийской экономической комиссии выработать системные решения по укреплению потенциала союза на внешнем контуре. Необходимо создать соответствующие условия для более активного выхода евразийской продукции на зарубежные рынки. Крайне важно обеспечить беспрепятственный транзит товаров в третьи страны. На фоне трансформации мировой экономики особое значение для Евразийского экономического союза имеет расширение сети соглашений о свободной торговле с третьими странами. Это позволит максимально упростить доступ наших экспортеров на новые рынки, интегрировать их в региональные и глобальные производственные цепочки", — сказал Токаев.

Он также отметил, что Казахстан, безусловно, приветствует решение о начале переговоров с Монголией по заключению временного торгового соглашения.

"Большие перспективы сотрудничества имеются с быстро развивающимися странами Азии, Африки и Ближнего Востока. Кооперация с глобальным югом представляет особый интерес, учитывая ожидаемый вклад только одной Азии, а текущий рост мирового ВВП — на уровне 60%", — подчеркнул Президент Казахстана.

Ранее главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Также состоялся обмен мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.