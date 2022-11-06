Рабочий погиб ещё на одной шахте "АрселорМиттал Темиртау"

Фото: kaluga-news.net

Обстоятельства смерти мужчины выясняются.

На шахте "Казахстанская" обнаружено тело сотрудника одного из подразделений угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе компании, тело рабочего нашли 6 ноября на территории шахты.

"На момент происшествия сотрудник не находился при исполнении служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего расследует полиция.

Ранее сообщалось о другой трагедии, которая произошла в другой шахте АО "АрселорМиттал Темиртау". Ночью 3 ноября на шахте имени Ленина в Шахтинске при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия пять человек погибли, ещё четверо сотрудников госпитализированы. Полиция начала расследование по факту ЧП.

Недавно прошли похороны. Известно, что семьям погибших будет оказана материальная помощь в размере десятилетних заработных плат этих шахтёров, дополнительно помогут с погашением кредитов, обучением детей.

В Минэкологии отметили, что многомиллиардный штраф грозит компании "АрселорМиттал Темиртау" в связи неисполнением требований по сокращению отходов в атмосферу.