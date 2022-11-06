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Рабочий погиб ещё на одной шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Обстоятельства смерти мужчины выясняются.
На шахте "Казахстанская" обнаружено тело сотрудника одного из подразделений угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе компании, тело рабочего нашли 6 ноября на территории шахты.
"На момент происшествия сотрудник не находился при исполнении служебных обязанностей", — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего расследует полиция.
Недавно прошли похороны. Известно, что семьям погибших будет оказана материальная помощь в размере десятилетних заработных плат этих шахтёров, дополнительно помогут с погашением кредитов, обучением детей.
В Минэкологии отметили, что многомиллиардный штраф грозит компании "АрселорМиттал Темиртау" в связи неисполнением требований по сокращению отходов в атмосферу.
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