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kaluga-news.net Сегодня, 14:49
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Фото: kaluga-news.net

Рабочий погиб ещё на одной шахте "АрселорМиттал Темиртау"

Обстоятельства смерти мужчины выясняются.

На шахте "Казахстанская" обнаружено тело сотрудника одного из подразделений угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе компании, тело рабочего нашли 6 ноября на территории шахты.

"На момент происшествия сотрудник не находился при исполнении служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего расследует полиция.

Недавно прошли похороны.  Известно, что семьям погибших будет оказана материальная помощь в размере десятилетних заработных плат этих шахтёров, дополнительно помогут с погашением кредитов, обучением детей. 

В Минэкологии отметили, что многомиллиардный штраф грозит компании "АрселорМиттал Темиртау" в связи неисполнением требований по сокращению отходов в атмосферу.

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#несчастный случай #шахтеры
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:49
243
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