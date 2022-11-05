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inform.kz Вчера, 23:28
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Фото: inform.kz

Погибших шахтёров похоронили в Шахтинске

В Шахтинске похоронили пятерых горняков, которые погибли из-за аварии на шахте имени Ленина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

В последний путь их проводили родные и близкие, коллеги и жители города.

В соответствии с коллективным договором семьям погибших будет оказана материальная помощь в размере 10-летних заработных плат этих шахтёров, дополнительно помогут с погашением кредитов, обучением детей. 

В Минэкологии отметили, что многомиллиардный штраф грозит компании "АрселорМиттал Темиртау" в связи неисполнением требований по сокращению отходов в атмосферу.

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#похороны #АрселорМиттал Темиртау #Шахтинск #шахтеры #авария
BaigeNews.kz
Вчера, 23:28
195
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