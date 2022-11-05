Погибших шахтёров похоронили в Шахтинске

В последний путь их проводили родные и близкие, коллеги и жители города.

Напомним, ночью 3 ноября на шахте имени Ленина в Шахтинске при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия пять человек погибли, ещё четверо сотрудников госпитализированы. Полиция начала расследование по факту ЧП.

В соответствии с коллективным договором семьям погибших будет оказана материальная помощь в размере 10-летних заработных плат этих шахтёров, дополнительно помогут с погашением кредитов, обучением детей.

В Минэкологии отметили, что многомиллиардный штраф грозит компании "АрселорМиттал Темиртау" в связи неисполнением требований по сокращению отходов в атмосферу.