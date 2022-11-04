"АрселорМиттал" ждёт многомиллиардный штраф – Минэкологии

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Компании "АрселорМиттал Темиртау" пригрозили приостановкой производства, если предприятие не сможет обеспечить снижение выбросов с 250 тысяч до 210 тысяч тонн. Об этом заявил председатель Комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зульфихар Жолдасов, передает BaigeNews.kz.

"Мы закончили проверку, выявили проблемы по отходам, очистным сооружениям, выбросам, выполнению природоохранных мер. Готовим большой штраф. Более того, предприятие оказало определенное воспрепятствование в доступе на проверку", - рассказал он.

Спикер сообщил, что в прошлом году компании снизили лимитированные объёмы выбросов более чем на 100 тысяч тонн.

"В этом году они должны обеспечить снижение выбросов с 250 тысяч до 210 тысяч. Если это не будет выполнено, мы готовы не выдавать разрешение вплоть до приостановки производства. До 2025 года предприятие обязуется снизить выбросы на 30 процентов", - сообщил Жолдасов.

В ведомстве отметили, что готовят многомиллиардный штраф против "АрселорМиттал Темиртау" в связи неисполнением требований по сокращению отходов в атмосферу.

Напомним, ночью 3 ноября на шахте имени Ленина в Шахтинске при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия пять человек погибли. Полиция начала расследование по факту ЧП.

В "АрселорМиттал Темиртау" выступили с заявлением по поводу трагедии на шахте.