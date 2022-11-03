Семьям погибших горняков выплатят их зарплаты за 10 лет

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Дополнительно они получат выплаты, связаны с погашением кредитов и обучением детей.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек рассказал, что акимат поможет семьям погибших в Шахтинске горняков, передаёт BaigeNews.kz.

"По пяти семьям работа психологов в соответствующих мед.организациях ведётся. Вся необходимая помощь этим семьям будет оказана со стороны акимата. Кроме того, в соответствии с коллективным договором будет оказана материальная помощь семьям в размере 10-летних заработных плат этих шахтёров, дополнительно также выплаты, связаны с погашением кредитов, обучением детей. С этого года в коллективном договоре есть норма по приобретению дополнительного жилья для семей пострадавших", - сообщил Ж. Касымбек.