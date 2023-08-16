Пятерых офицеров уволили после самоубийства солдата в Жамбылской области

После самоубийства 18-летнего Бекбола Мираша на погранзаставе в Жамбылской области пятерых офицеров уволили и одного понизили в должности, передаёт BaigeNews.kz.

"Ранее мы уже обсуждали вопрос гибели нашего военнослужащего. По каждому факту проводится тщательное служебное расследование. Виновные должностные лица привлекаются к строгой дисциплинарной ответственности. По последнему случаю – пять должностных лиц были сняты с занимаемых должностей и один понижен в должности", - сказал на брифинге в СЦК заместитель начальника департамента воспитательной, идеологической и кадровой работы ПС КНБ РК – начальник управления кадров полковник Ерик Бериков.

Напомним, в августе 2022 года стало известно о том, что в Жамбылской области скончался 18-летний солдат-срочник. По факту смерти было зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 451 УК РК — "Превышение власти и служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия". Подозреваемый был водворён в изолятор временного содержания.

Информацию об изнасиловании погибшего перед смертью прокомментировал заместитель председателя КНБ – директор погранслужбы Ерлан Алдажуманов. Он заверил, что она не соответствует действительности.