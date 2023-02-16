"Изнасилований не было, даю 100% гарантии" - глава погранслужбы о самоубийстве солдата

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Заместитель председателя КНБ – директор погранслужбы Ерлан Алдажуманов прокомментировал случай со смертью солдата-срочника в Жамбылской области, передает BaigeNews.kz. Он заверил, что информация об изнасиловании погибшего перед смертью не соответствует действительности.

"Следствие рассматривает кучу разных факторов, которые могли способствовать тому или иному моменту. Какие из них в конце будут признаны, скажем, будут подтверждены, а какие не будут подтверждены, вопрос следствия. Следствие, во-первых, проводит, главный следственный департамент МВД, мы к нему отношения не имеем, мы даже не допущены к этим материалам следствия. Комментировать я не могу. (...) До нас доведут, когда следствие закончится. И, естественно, после будут приняты меры. Мы свое служебное расследование провели, ряд дисциплинарных и других мер мы приняли", - сообщил он в кулуарах сената.

По словам Алдажуманова, отведены от должностней начальник департамента погранслужбы по Жамбылской области, начальник пограничного управления, его заместитель по воспитательной работе и начальник заставы. Они находятся в распоряжении, но ждут окончания следствия, отметил спикер.

Зампред КНБ считает, что проблема неуставных отношений в армии неактуальна, а случившиеся факты - единичны.

"Все зависит от людей. Они живут в одном помещении 24 часа в сутки. Срочники - девять месяцев, контрактники больше. В зависимости от срока службы какие-то моменты могут возникать. В прошлом году было три факта. В этом году пока фактов не было. Три факта – два солдата, есть четкие показатели неуставных отношений - это, когда старший призыв может применить физическое насилие в отношении малдшего призыва. А тут два солдата одного призыва не поделили (что-то). Серьезных фактов, именно издевательства не было. Изнасилований тоже не было. Даю 100% гарантии", - добавил спикер.

Напомним, в августе 2022 года стало известно о том, что в Жамбылской области скончался 18-летний солдат-срочник. По факту смерти зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 451 УК РК - "Превышение власти и служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.