Смерть солдата в Жамбылской области: задержан подозреваемый

Подозреваемый по факту смерти военнослужащего срочной службы в пограничном отделении "Шолдала" в Жамбылской области находится под стражей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По факту смерти солдата Мираш зарегистрировано и расследуется Таразским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД РК уголовное дело по части 2 статьи 451 УК РК - "Превышение власти и служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия".

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"Специализированным следственным судом Тараза санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей". Более подробная информация о ходе расследования и обстоятельствах уголовного дела не предоставляется в связи с недопустимостью разглашения данных досудебного расследования", - говорится в ответе МВД на официальный запрос агентства.

Ранее активистка Бибигуль Рамазан на своей странице в Facebook сообщила, что 18-летний солдат-срочник скончался в Жамбылской области. По ее словам, он совершил суицид.