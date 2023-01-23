Смерть солдата: сделавшего скандальное заявление адвоката обвинили в нарушении норм этики

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В МВД прокомментировали громкие заявления адвоката семьи покончившего с собой солдата в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.

На пресс-конференции 20 января адвокат Сержан Пралиев заявил, что солдата-срочника довели до самоубийства.

"Пралиев разгласил данные уголовного дела, дополнив собственными выводами и измышлениями, не соответствующими действительности. Согласно статье 201 УПК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. В этой связи, органом уголовного преследования материалы по факту нарушения адвокатом норм профессиональной этики зарегистрированы в установленном порядке и направлены для проведения служебного расследования в уполномоченный орган – Министерство юстиции РК", - сообщили в МВД.

В августе 2022 года стало известно о том, что в Жамбылской области скончался 18-летний солдат-срочник. По факту смерти зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 451 УК РК - "Превышение власти и служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия".

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.