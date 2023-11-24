Пропавшего во время бурана мужчину нашли мёртвым в ЗКО
Сегодня, 21:32
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Сегодня, 21:32Сегодня, 21:32
161Фото: ДЧС ЗКО
В Западно-Казахстанской области нашли тело пропавшего мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Мой город.
В розыск 62-летнего жителя объявили вечером 22 ноября. Он вышел с работы и не добрался до дома. В тот день был буран. К поискам подключали вертолёт.
24 ноября в 10 километрах от села Акжаик обнаружили тело пропавшего без видимых признаков насильственной смерти. Для установления причины гибели тело направили на экспертизу.
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