Пропавшего во время бурана мужчину нашли мёртвым в ЗКО

В Западно-Казахстанской области нашли тело пропавшего мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Мой город.

В розыск 62-летнего жителя объявили вечером 22 ноября. Он вышел с работы и не добрался до дома. В тот день был буран. К поискам подключали вертолёт.

24 ноября в 10 километрах от села Акжаик обнаружили тело пропавшего без видимых признаков насильственной смерти. Для установления причины гибели тело направили на экспертизу.