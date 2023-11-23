  • 23 Ноября, 22:29
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Буран в ЗКО: пропавшего мужчину ищут с помощью вертолёта

Сегодня, 21:34
АВТОР
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ДЧС ЗКО Сегодня, 21:34
Сегодня, 21:34
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Фото: ДЧС ЗКО

Мужчина вышел с работы и пропал в Западно-Казахстанской области. К поискам подключили вертолёт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Сообщение о происшествии поступило 22 ноября в 20:37.

"В селе Акжаик Теректинского района 62-летний мужчина в 10:00 вышел с работы и не пришёл домой. 23 ноября в 13:00 на поисково-спасательные работы вылетело воздушное судно "Еврокоптер" из аэропорта Уральска. Всего в поисках задействовано три человека в экипаже, 25 человек личного состава ДЧС и девять единиц техники", - сообщили в департаменте.

В Западно-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение. Из-за неблагоприятных погодных условий отменены все авиарейсы.

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