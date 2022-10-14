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пресс-службы КНБ РК Сегодня, 10:57
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Фото: пресс-службы КНБ РК

Продавцов фальшивых долларов задержали в Рудном

В Рудном задержаны участники преступной группы, занимавшейся сбытом поддельных долларов. У злоумышленников изъяты фальшивые банкноты на сумму более 28 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Группу лиц, которая занималась сбытом поддельных 100 долларовых купюр в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили сотрудники Департамента АФМ по Костанайской области. По данным АФМ, фальшивую валюту они сбывали на территории области, и были задержаны при очередной попытке реализации фальшивок в Рудном.

"При задержании у них при себе обнаружены поддельные долларовые купюры. В ходе обыска по месту жительства одного из участника преступления также обнаружены поддельные купюры долларов США. Общая сумма изъятых поддельных долларов США составила свыше 28 тысяч", - сообщили в АФМ. 

Участники группировки фальшивомонетчиков задержаны, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, накануне стало известно о вынесении приговора членам другой транснациональной преступной группировки фальшивомонетчиков в Кызылорде. Как сообщили в КНБ, купюры высоко качества завозились в Казахстане из Турции по почте.

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#фальшивомонетчики #задержание #АФМ #Костанайская область
Сегодня, 10:57
500
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