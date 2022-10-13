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  • Сбывали фальшивые доллары высокого качества: в Кызылорде осудили фальшивомонетчиков из трёх стран
пресс-службы КНБ РК Сегодня, 09:30
292
Фото: пресс-службы КНБ РК

Сбывали фальшивые доллары высокого качества: в Кызылорде осудили фальшивомонетчиков из трёх стран

В Кызылорде суд вынес решение по делу транснациональной группировки фальшивомонетчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение КНБ РК.

Членов группировки, состоявший из граждан Казахстана, Азербайджана и Грузии, задержали в ходе совместной спецоперации КНБ и органов прокуратуры Кызылорды, Алматы и Усть-Каменогорска.

Следствие доказало их причастность к поставке и сбыту на территории Казахстана поддельных долларов США и евро в особо крупных размерах, отличавшихся высоким качеством. Валюта доставлялась в Казахстан из Турции в закамуфлированном виде в почтовых отправлениях.

"Решением СМУС Кызылординской области лидер и члены группировки признаны виновными в создании и участии в транснациональной организованной преступной группе, а также сбыте фальшивых денежных средств. Фигуранты дела приговорены к длительным срокам отбытия наказания от девяти до 17 лет лишения свободы. Принятые меры оказали положительный профилактический эффект на криминогенную обстановку и нивелировали угрозы нанесения ущерба экономическому потенциалу страны", - сообщили в КНБ.

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#КНБ #фальшивомонетчики #Кызылорда #доллар
Журналист
Сегодня, 09:30
292
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