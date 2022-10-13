Сбывали фальшивые доллары высокого качества: в Кызылорде осудили фальшивомонетчиков из трёх стран

Фото: пресс-службы КНБ РК

В Кызылорде суд вынес решение по делу транснациональной группировки фальшивомонетчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение КНБ РК.

Членов группировки, состоявший из граждан Казахстана, Азербайджана и Грузии, задержали в ходе совместной спецоперации КНБ и органов прокуратуры Кызылорды, Алматы и Усть-Каменогорска.

Следствие доказало их причастность к поставке и сбыту на территории Казахстана поддельных долларов США и евро в особо крупных размерах, отличавшихся высоким качеством. Валюта доставлялась в Казахстан из Турции в закамуфлированном виде в почтовых отправлениях.