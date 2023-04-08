"Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном

Фото: akorda.kz

Десятого мая 2023 года азербайджанцы отметят 100-летие со дня рождения своего общенационального лидера Гейдара Алиева. А месяцем ранее - десятого апреля состоится официальный визит действующего президента самой большой страны Закавказья Ильхама Алиева в Казахстан. Накануне важного события редакция BaigeNews.kz решила вспомнить, как начинались отношения двух "товарищей" и рассказать, к чему привели старания лидеров на сегодня.

В августе 2023 года исполнится 31 год дипломатическим отношениям между двумя странами, которые официально установились в августе 1992-го. За это время "соседи" установили дружеские и доброжелательные отношения, а общий социально-экономический и культурный климат способствует дальнейшему взаимному сотрудничеству во многих сферах.

Именами казахских поэтов и учёных названы улицы Азербайджана, книги отечественных писателей на азербайджанском языке оцифрованы и пользуются популярностью, торгово-экономические отношения двух стран имеют многообещающее будущее, а совместные проекты – большой потенциал. Азербайджан является для Казахстана важным партнёром по многим направлениям.

Фото akorda.kz

Политическое сотрудничество

Казахстан и Азербайджан, которые являются соседями по Каспийскому морю, делят акваторию самого большого бессточного озера в мире, активно сотрудничают в рамках международных структур. Страны состоят в таких организациях, как ООН, ОБСЕ, ТЮРКСОЙ, СНГ и многих других важнейших "государственных кооперациях".

Солидная договорно-правовая база на сегодня насчитывает больше 90 различных документов, главным из которых, определяющим основной вектор, является Договор о стратегическом партнёрстве и союзнических отношениях, который был подписан президентами в мае 2005 года.

Первая официальная встреча после этого задокументированного соглашения глав двух государств состоялась в августе 2007 года. В течение последующих лет регулярно проводились встречи на межгосударственном, межпарламентском и правительственном уровнях.

Одна из самых примечательных встреч прошла в начале апреля 2017 года, которая ознаменовалась подписанием 10 соглашений и награждением Н. Назарбаева орденом "Гейдара Алиева", который является высшим знаком отличия Азербайджана.

Нельзя не отметить правительственный визит 2019-го года, в ходе которого стороны договорились о сотрудничестве в области миграции и безвизовых перемещений. В этом же году во время одной из таких встреч был дан старт строительству волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном.

Вот уже много лет страны направляют друг другу делегации для участия в парламентских и президентских выборах.

Фото akorda.kz

Торгово-экономические отношения

После пандемии торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Казахстаном не перестают набирать обороты. Товарооборот между станами за прошлый год увеличился на 39% и составил почти 462 миллиона долларов США. А ровно 10 лет назад эта тенденция стала стремительно снижаться, обретя свой минимальный пик в 2016 году на планке в 124 миллиона.

Главные пункты в списке экспортируемых из Казахстана в Азербайджан товаров - это пшеница, нефть и нефтепродукты. Кроме того наша страна поставляет железнодорожные электрические локомотивы, рельсы суда, паромы и плавучие средства спецназначения.

Пшеница в экспорт-прайсе занимает важнейшее значение. Поставки казахстанского зерна в Азербайджан составили в прошлом году 280,7 тысяч тонн на сумму 96 миллионов долларов США. Обороты с каждым годом наращиваются во многом благодаря совместному проекту "Бакинский зерновой терминал". Это казахстанско-азербайджанское предприятие открылось в 2007 году, которое может хранить зерно общим объемом 15 тысяч тонн и отгружать в вагоны до двух тысяч тонн зерна в сутки.

Фото bakugrainterminal.com

С целью дальнейшего расширения и развития предприятия в 2009 году здесь построен мельничный комплекс, на котором по сей день производится казахстанская мука бренда "Байтерек".

В рамках контракта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Азербайджана и обновлению подвижного состава, Казахстан отправил партнёру 40 грузовых электровозов отечественного производства. А в ближашее время возможна поставка 10 тепловозов, выпускаемых предприятием "Локомотив құрастыру зауыты".

В свою очередь соседи импортируют казахстанцам сахар, полимеры пропилена, минеральные и газированные воды, трубы и профили, а также железнодорожные и плавательные транспортные средства по аналогии с экспортируемыми.

Азербайджанцы считают нашу страну весьма привлекательной в плане инвестиций и активно продвигают свой капитал. За последние 17 лет Азербайджан вложил в экономику Казахстана около 306 миллионов долларов США. В то время как Казахстан за аналогичный период инвестировал в Азербайджанскую экономику 95 миллионов долларов США.

В нашей стране работает около 900 азербайджанских предприятий, осуществляющих свою деятельность по торгово-посреднической линии, в дорожном и капитальном строительстве, переработке и логистике.

В то же время Казахстан представляет в братской стране порядка 150 компаний в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, строительства и транспорта.

Одно из самых значительных инвестиционных вложений - это Логистический центр по приёму, хранению, переработке и транспортировке азербайджанской плодоовощной продукции в городе Актау. Азербайджанские предприниматели вложили в проект около 20 миллионов евро прямых инвестиций.

За последнее время стороны подписали контракты и заключили договоры на поставку в Азербайджан товаров казахстанского пищепрома (подсолнечного масла, риса, соли, круп и готовых пищевых наборов), металлопроката, химической и лакокрасочной продукции.

Транзитно-транспортное взаимодействие двух стран

Те события, которые сегодня происходят в России и Украине, создают геополитическую напряжённость и блокировку "северного направления". В связи с этим ожидаемо повысился интерес к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), важную роль в котором играют Казахстан и Азербайджн. С 2017-го функционирует Международная ассоциация ТМТМ со штаб-квартирой в Астане.

"Срединный коридор", как ещё называют ТМТМ, представлен 20-ю важнейшими представителями транспортного рынка из восьми стран, в том числе из Китая, Грузии, Турции, Украины, Польши и Румынии.

Фото middlecorridor.com

В последние годы особенно активизировался железнодорожный поток по транспортному коридору между Казахстаном и Азербайджаном. Грузопоток между странами за прошлый год составил 3 408,5 тысяч тонн и вырос в четыре раза по сравнению с 2021-м за счёт увеличения транспортировки химикатов, соды, чёрных металлов, сахара-сырца.

Железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс, который стартовал в 2017 году, является главным звеном транспортного коридора ТМТМ. Этот стратегический маршрут позволяет безопасно транспортировать контейнеры из Китая в Европу всего за две недели.

Общая пропускная способность транскаспийского маршрута на сегодня оставляет около 5,8 миллиона тонн в год, это примерно 80 тысяч контейнеров. Благодаря маршруту активно развивается нефтегазовая сфера - одно из важнейших направлений сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном. Транспортировка стратегически важного товара осуществляется на мировые рынки посредством использования нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан".

ТМТМ создаёт возможность и для дополнительного сотрудничества. Так, год назад Казахстан, Азербайджан, Турция и Грузия подписали декларацию "О Транскаспийском коридоре Восток-Запад", в котором говорится о создании совместного предприятия "Middle Corridor", который укрепит транзитный потенциал этих государств.

Пассажиропоток

Добраться из Казахстана до Азербайджана можно тремя верными способами - на самолёте, пароме и личном автомобиле. Самыми бюджетными, согласно данным туристических интернет-сайтов, являются воздушное сообщение и автомобильный транспорт. Билет на самолёт от Актау до Баку стоит от 55 долларов США. Лететь в одну сторону около часа. А вот билет на паром с личным авто - около 350 долларов. Путь по воде составляет больше 30-ти часов.

После стабилизации эпидемиологической ситуации восстановлены и стали пользоваться большим спросом авиасообщения "Алматы-Баку", "Астана-Актобе-Баку" и "Актау-Баку", суммарная частота которых на данный момент составляет 12 рейсов в неделю. Стоит отметить, что до пандемии три авиакомпании осуществляли до 17 рейсов за одну неделю.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

"Прикаспийские братья" одинаково любят петь, танцевать, читать поэзию и прозу, развивать фольклор и дарить людям своё творчество. Возможно именно поэтому казахстанцы и азербайджанцы довольно часто встречаются на культурных площадках друг у друга в гостях. В рамках культурно-гуманитарного сотрудничества проходят Дни культуры обеих стран, дни молодёжного сотрудничества, презентации книг, гала-концерты, выставки, международные конференции, фестивали культур и даже кулинарные конкурсы.

В Азербайджане хорошо знают и чтят творчество великих казахов, которые оставили свой след в литературе и общественной жизни нашей страны. Так, в Бинагадинском районе Баку именем Абая Кунанбаева названа улица и открыта мемориальная доска в память о нём. А одной из улиц города Сумгаит присвоено имя казахского просветителя и тюрколога Ахмета Байтурсынова. В Астане, в свою очередь, одна из улиц названа в честь Гейдара Алиева.

Фото azertag.az

Ещё одним показателем взаимоуважения и признаком внимательного отношения к казахстанскому партнёру стала презентация Цифровой библиотеки произведений казахских писателей на азербайджанском языке.

Казахстан в данный момент готовит подарок для детей Азербайджана. В городе Физули строится детский развивающий центр имени Курмангазы. Такой необычный подарок рассчитан на 600 учеников и представляет из себя двухэтажное здание площадью больше трёх тысяч квадратным метров. Строительство планируется завершить к концу этого года.

Наращивается сотрудничество и между ведущими учебными заведениями двух стран. В настоящее время в вузах Азербайджана обучается 74 казахстанских студента, а в нашей стране - 122 азербайджанца: 92 - на территории РК, 30 - занимаются дистанционно. Проводится обмен студентами двух стран с целью обучения и научной стажировки в учреждениях образования. Для этого была разработана специальная Стипендиальная программа. Она даёт возможность и казахстанцам, и азербайджанцам на основе студенческого обмена получать в вузах образование по линии бакалавриата и магистратуры.