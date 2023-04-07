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vestikavkaza.ru Сегодня, 09:20
177
Сегодня, 09:20
177
Фото: vestikavkaza.ru

В Казахстан приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев

Казахстан с официальным визитом посетит президент Азербайджана Ильхам Алиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Сообщается, что по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева официальный визит Алиева в нашу страну состоится 10 апреля.

"В Астане запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства", — говорится в сообщении.

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Сегодня, 09:20
177
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