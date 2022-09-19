open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Прибыль до 500 процентов обещала финпирамида в Карагандинской области
inform.kz Сегодня, 09:45
143
Фото: inform.kz

Прибыль до 500 процентов обещала финпирамида в Карагандинской области

Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечён факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Следствием установлено, что путём использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абоненсткие номера, основано пять групп для сбора вкладчиков.

"Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от трёх до 10 тысяч тенге с обещанием выплаты в размере 300 процентов и 500 процентов в течение 10 дней. Установленные следствием признаки подпадают под перечень основных видов деятельности, указывающих на признаки финансовой пирамиды", - сообщили в АФМ.

По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#финансовая пирамида #АФМ #Карагандинская область
Сегодня, 09:45
143
Журналист
Наверх