Прибыль до 500 процентов обещала финпирамида в Карагандинской области

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Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечён факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Следствием установлено, что путём использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абоненсткие номера, основано пять групп для сбора вкладчиков.

"Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от трёх до 10 тысяч тенге с обещанием выплаты в размере 300 процентов и 500 процентов в течение 10 дней. Установленные следствием признаки подпадают под перечень основных видов деятельности, указывающих на признаки финансовой пирамиды", - сообщили в АФМ.

По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.